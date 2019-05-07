"الديهي" يكشف أخطر وثيقة إخوانية مسربة (فيديو)









وقال "الديهي"، إن الوثيقة هي "وثيقة التمكين" لتنظيم الإخوان العالمي تم الكشف عنها عام 1991، في العاصمة التركية نقرة، وكشفت الأهداف التي تمحور حولها التنظيم وعكست الفكر المتشدد.



ولفت إلى أن الوثيقة تم توقيعها من مصطفى مشهور باسمه الحركي، وهي تهدف لإعادة فكر الجهاد، وأنه لا بيعة بغير صدام، ولا دولة بغير خلافة، ولا صلاة للجمعة بغير خلافة، وهي مباديء حسن البنا وسيد قطب.

كشف الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، خلال شهر رمضان عن "أخطر وثيقة مسربة" لاجتماع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.