هكذا علق محمود البزاوي على نسيان معجب اسمه الأول
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:57 ص
شيماء عطية
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سخر الفنان محمود البزاوي، من نسيان أحد معجبيه اسمه الأول رغم الإشادة بأدائه.
بدأت الواقعة عندما كتب أحد المغردين عبر "تويتر": "جماعة الراجل اللي اسمه حاجة البزاوي ده جامد على فكرة".
ونشر "أكرم" ابن الفنان محمود البزاوي التغريدة، وكتب: "أبويا بقى اسمه حاجة البزاوي".
بدوره أعاد محمود البزاوي نشر التغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "طب كنت انسى البزاوي وأفتكر محمود".
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