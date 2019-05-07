ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هكذا علق محمود البزاوي على نسيان معجب اسمه الأول

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:57 ص
هكذا علق محمود البزاوي على نسيان معجب اسمه الأول
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

سخر الفنان محمود البزاوي، من نسيان أحد معجبيه اسمه الأول رغم الإشادة بأدائه.


بدأت الواقعة عندما كتب أحد المغردين عبر "تويتر": "جماعة الراجل اللي اسمه حاجة البزاوي ده جامد على فكرة".


ونشر "أكرم" ابن الفنان محمود البزاوي التغريدة، وكتب: "أبويا بقى اسمه حاجة البزاوي".


بدوره أعاد محمود البزاوي نشر التغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "طب كنت انسى البزاوي وأفتكر محمود".


هكذا علق محمود البزاوي على نسيان معجب اسمه الأول
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا