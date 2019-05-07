زيدان يقود غربلة في ريال مدريد

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني للتخلص من أكثر من لاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم القادم.

وحسب موقع "ديفنسا سنترال"، ووفقاً لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن مدرب الفريق الملكي استقر على فتح باب الرحيل أمام 8 لاعبين في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لتقرير الموقع ، فإنه من المنتظر رحيل 8 لاعبين عن الفريق الملكي ، وهم: جاريث بيل، خيسوس فابيخو، سيرجيو ريجليون، ماركوس يورنتي، داني سيبايوس، ماريانو دياز، فالفيردي بالإضافة إلى حارس مرمي سيتم تحديده بالفترة القادمة.

ويسعي نادي ريال مدريد بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان للتعاقد مع صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق لكنه يفكر أولاً في الراحلين للحصول على مبالغ كبيرة لتمويل الصفقات المطلوبة.

ويسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع أكثر من صفقة مميزة في الموسم المقبل أبرزها بول بوجبا من مانشستر يونايتد وايدين هازارد من تشيلسي.