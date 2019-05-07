يسري الفخراني يقدم "باب رزق" على شاشة dmc يوميا في رمضان





اعلنت قناة "dmc" خريطة برامجها ومسلسلاتها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعرض برنامج "باب رزق" يوميا في رمضان ويقدمه الكاتب يسري الفخراني .





وتعرض القناة مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، خلال شهر رمضان في تمام الساعة 9:30 مساءً.









كما تعرض مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يُعاد في تمام الساعة الثانية ظهرًا.





وتعرض مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمي، خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.