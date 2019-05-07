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آمنة نصير: هجوم الجمعيات النسائية على "الأزهر" بعد إقرار الاستضافة بقانون الأحوال الشخصية "غير مُبرر"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:39 ص
آمنة نصير: هجوم الجمعيات النسائية على الأزهر بعد إقرار الاستضافة بقانون الأحوال الشخصية غير مُبرر
الدكتورة آمنة نصير - عضو مجلس النواب
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إسلام شعراوي
 
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قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن هجوم بعض الجمعيات النسائية على مؤسسة الأزهر الشريف مُؤخرًا وذلك بعد إقراره الاستضافة بمشروع قانون الأحوال الشخصية يرجع لكلمته الحق التي أقرها حول الاستضافة بالقانون، كما أنه غير مُبرر إطلاقًا.  

وأضافت نصير لـ"الفجر"، أن ما أقره الأزهر بحق استضافة الأسرة الغير راعية للأطفال بقانون الأحوال الشخصية ما هو إلا حق طبيعي وشرعي ويخدم مصلحة المجتمع في المقام الأول، مُؤكدة أنه لا يعقل بأي شكل من الأشكال أن يحرم طرف من الأسرة على طرف آخر حول استضافة الأطفال، وتابعت:"على الذين يهاجمون الأزهر الشريف بما قام به أن يزرعوا الخير والسكينة في قلوب أطفال الأسرة لصنع مستقبل مُشرق لهم"، مُستشهدة بقول الحق سبحانه وتعالى (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه على الزوج والزوجة أن لا يحملوا مسئولية فشل ارتباطهم لأطفالهم نبتة المجتمع كي لا يكونوا مرضى بالشر في مرحلة نشأتهم الاجتماعية الأولى.  

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