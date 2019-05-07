القنوات الناقلة لمباراة ليفربول VS برشلونة (تغطية مباشرة) في دوري أبطال أوروبا (لحظة بلحظة)

يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة ثأرية من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة وليفربول مساء اليوم الثلاثاء والموافق 7 مايو 2019 وذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق برشلونة بثلاثية نظيفة حيث تقدم لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز ميسي ثنائيته الرائعة.

ويلتقي ليفربول على ملعبه مع برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وسيدخل نادي ليفربول مباراته ضد برشلونة من أجل عمل ريمونتادا تاريخية أمام رفقاء ميسي إلا أن الريدز سوف يفتقد خدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح لإصابتهما.

ويغيب عن صفوف برشلونة جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

وسيكون الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع برشلونة في دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاني.



