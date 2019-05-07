ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رغم الإعلان عن عرضه حصريا عبر Watch iT.. تسريب الحلقة الأولى من"زلزال" على يوتيوب

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:11 ص
رغم الإعلان عن عرضه حصريا عبر Watch iT.. تسريب الحلقة الأولى منزلزال على يوتيوب
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements


قبل أيام من انطلاق شهر رمضان، أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن عرض المسلسلات المعروضة عبر قنواتها على تطبيق جديد يحمل اسم watch it وتبلغ تكلفة اشتراكه ٩٩ شهريًا.


كما أُعلن عن منع المسلسلات عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ورغم ذلك استطاعت مجموعة من القنوات عبر الموقع قرصنة الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" وعرضها.


"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.


ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.


رغم الإعلان عن عرضه حصريا عبر Watch iT.. تسريب الحلقة الأولى من"زلزال" على يوتيوب
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا