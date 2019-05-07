MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه ليفربول Liverpool won

يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة ثأرية من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة وليفربول مساء اليوم الثلاثاء والموافق 7 مايو 2019 وذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه ليفربول Liverpool won

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق برشلونة بثلاثية نظيفة حيث تقدم لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز ميسي ثنائيته الرائعة.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه ليفربول Liverpool won

ويلتقي ليفربول على ملعبه مع برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه ليفربول Liverpool won

وسيدخل نادي ليفربول مباراته ضد برشلونة من أجل عمل ريمونتادا تاريخية أمام رفقاء ميسي إلا أن الريدز سوف يفتقد خدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح لإصابتهما.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه ليفربول Liverpool won

ويغيب عن صفوف برشلونة جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه ليفربول Liverpool won

وسيكون الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

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وسيتم نقل مباراة ليفربول مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع برشلونة في دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاني.



