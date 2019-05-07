دوري ابطال اوروبا Liverpool مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة ثأرية من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة وليفربول مساء اليوم الثلاثاء والموافق 7 مايو 2019 وذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا Liverpool مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق برشلونة بثلاثية نظيفة حيث تقدم لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز ميسي ثنائيته الرائعة.

دوري ابطال اوروبا Liverpool مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

ويلتقي ليفربول على ملعبه مع برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

دوري ابطال اوروبا Liverpool مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

وسيدخل نادي ليفربول مباراته ضد برشلونة من أجل عمل ريمونتادا تاريخية أمام رفقاء ميسي إلا أن الريدز سوف يفتقد خدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح لإصابتهما.

دوري ابطال اوروبا Liverpool مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة الآن عبر beIN TV NoW

ويغيب عن صفوف برشلونة جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

وسيكون الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع برشلونة في دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاني.



