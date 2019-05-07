السيطرة علي حريق بمحل منظفات في بنها دون إصابات (صور)



وأكد شهود عيان ان سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي أسفر عن تفحم المحل دون إصابات أو خسائر بشرية.



وجارى تحرير محضر بالواقعة،والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق وحصر حجم الخسائر.







سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء،بمحل منظفات بمنطقة الأهرام بمدينة بنها،دون خسائر بالأرواح.تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم ثان بنها بنشوب حريق فى محل منظفات بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للاماكن المجاورة.