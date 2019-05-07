بعد عرض الحلقة الأولى.. مؤلف "حكايتي" سعيد بآراء الجمهور (صور)





أعرب السيناريست محمد عبد المعطي، عن سعادته بآراء الجمهور في الحلقة الأولى من مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، والمشارك ضمن دراما شهر رمضان الجاري، ويعرض عبر قنوات dmc وmbc وone.





وقام "عبد المعطي" بنشر صور "سكرين شوت" من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر حسابه الشخصي، والمسلسل يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إدوارد، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج.



