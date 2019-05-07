"نغم إف إم" تعرض "سري مش للغاية" عبر موجاتها





أذيعت بالأمس في تمام التاسعة والربع من مساءًا، أولى حلقات برنامج "سري مش للغاية" للإعلامية إنجي أنور، على محطة نغم إف إم ١٠٥,٣.





وتحاور فيه نجوم الفن والإعلام والسياسة، منهم (هشام عباس، وحميد الشاعري، ومدحت صالح، وعلى الحجار، ومحمد محي، وخالد عجاج، وحنان ماضي، وحسام حسني، ومصطفى كامل، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور فاروق الباز، والإعلامي معتز الدمرداش، والشاعر جمال بخيت، والإذاعي صالح مهران، وعالم المصريات وسيم السيسي).





وتدور فكرة البرنامج، حول توجيه أسئلة على شكل طلقات نارية سريعة للضيف من واقع أسرار دفينة في حياته ومشواره قد لا يعرفها الكثيرون وربما تذاع لأول