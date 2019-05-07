مواعيد عرض مسلسلات رمضان على "mbc مصر" و"mbc مصر2"





كعادتها كل عام تُطلق شبكة قنوات "MBCمصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين. وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، والتي بدأ عرض جانب منها أمس، واليوم ومع بداية شهر رمضان الكريم، وتنطلق الخريطة الكاملة ومواعيد المُسلسلات والبرامج عبر قناتي "MBCمصر"، و"MBCمصر2"، لتوفر أفضل محتوي برامجي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

 رامز في الشلال

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدي جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة"من بين الأشجاروالأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه!.

ويُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBCمصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBCمصر" 1:00 بعد منتصف الليل.

 "ولد الغلابة" - أحمد السقا

للمرّة الثالثة عبر شبكة قنوات MBCمصر في رمضان، يطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خلال أحداث مُسلسل "ولد الغلابة" حيث يعمل "السقا" كمدرس للتاريخ في إحدي المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويتعرض للكثير من المحن والإختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغماً عنه ودفاعاً عن أسرته. والمُسلسل من إبداع الكاتب أيمن سلامة، ورؤية المخرج محمد سامي. ويُشارك في البطولة مع أحمد السقا، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وانجي المقدم، وكريم عفيفي، وادوارد، وهادي الجيار، وريم سامي وآخرين.

يُعرض يومياً على "MBCمصر" 8:00 مساءً، ويُعاد على "MBCمصر" 2:00 منتصف الليل، و2:00 ظهراً.

 "قابيل" – محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج

بعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوحفي أول بطولة له عبر شبكة قنوات "MBCمصر" من خلال مُسلسل "قابيل" في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وامينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، واحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين.

يُعرض يومياً على "MBCمصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBCمصر" 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصراً.

" زي الشمس" - دينا الشربيني

بعد أن رسخت نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية،وأولي بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، من خلال مُسلسل " زي الشمس"، حيث تعيش "تاليا" بطلة المُسلسل صراع عائلي إنعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها وإندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون حيث تنطلق في أجواء غير مُستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال الغير متوقعة مما يُفجر الكثير من المُفاجآت الغير متوقعة..ويُشارك في بطولة " زي الشمس" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم جمال سليمان، واحمد داود، واحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، احمد مالك وآخرين.. والمُسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

يُعرض يومياً على "MBCمصر" 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBCمصر" 4:00 منتصف الليل، و4:00 عصراً.

 "فكرة بمليون جنية" – علي ربيع

بعد أن واصل نجاحه المسرحي الإسبوعي اللافتوحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، يواصلنجم الكوميديا الشاب علي ربيعإطلالته للمرة الثالثة عبر شبكة قنوات "MBCمصر" في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في مسلسل "فكرة بمليون جنية" بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط "علاء الدين مصباح" الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الإختراع والإبتكار، وتحدث له مُفارقة في الحصول على مليون جنية يُحاول بها تحقيق بعض أفكاره بُمساعدة أصدقائه المُقربين مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. والمُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل "سك على إخواتك" العام الماضي. ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبد الله،وسهر الصايغ، واحمد السيسي، ووليد فواز، احمد سلطان وآخرين...

يُعرض يومياًعلى "MBCمصر" 11:00 مساءً، ويُعاد على "MBCمصر" 4:00 عصرا، و1:00 منتصف الليل على "MBCمصر2".

 "شقة فيصل" – كريم محمود عبد العزيز

إطلالة مميزة للنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز في أولي بطولاتة التليفزيونية عبر شبكة قنوات "MBCمصر"، يغوص كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "شقة فيصل"في عالم الأغنية الشعبية حيث يحلم بأنيكون مُطرب ويترك مدينته بورسعيد أملاً في أن يُحقق حلمه ويواجه الكثير من الأزمات والإخفاقات إلي أن يجد من يُسانده ويؤمن بموهبته، ويُشارك مع النجم الشاب كريم محمود عبدالعزيز،ايتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين أمين، وصلاح عبد الله، ومُصطفي أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين... وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يُعرض يومياً على "MBCمصر"، 12:00 مساءً، ويُعاد على "MBCمصر" 6:00 مساءً، و10:00 مساء على "MBCمصر2".

 "من القلب للقلب" مع إيمان رياض

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحتشعار "بناء الإنسان" وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في كيفية إعادة بناء الإنساء المصري من خلال تسليط الضوء على نماذج إيجابية إستطاعت التغلب على ظروف الحياة اليومية والقدرة على تحقيق السعادة، ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدينللتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية.

ويُعرض يومياً على "MBCمصر2" 3:00 عصراً.

 اللهم تقبل – عبلة الكحلاوي

بأسلوب بسيط يصل إلى القلوب والعقول، تشرح د. عبلة الكحلاوي في برنامجها اليومي المُميز "اللهم تقبل" صحيحالدينالاسلاميالسمحوكيفية تنمية العلاقاتالاجتماعيةوزيادة الترابطالاسريوالانسانيوفقاًلتعاليمالدين. وعبر حلقات البرنامج تُصحح د. عبلة الكحلاوي الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام.

ويُعرض يومياً على "MBCمصر" 12:00 ظهراً.

 "الشيف حسن" - أشهى المأكولات في مطبخ

أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً "الشيف حسن" في مطبخه الشهير عبر شاشة " MBCمصر". وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.

ويُعرض يومياً على "MBCمصر" 1:00 ظهراً.

 "صباحك مصري"

يواصل برنامج"صباحك مصري" مع هشام عاصي يومياً تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية والصحية ويُقدم فقرات متنوعة تناسب إهتمام المُشاهدين خلال الشهر الكريم.

ويُعرض يومياً على "MBCمصر2"، 12:00ظهراً.

 "أشرف يُقدمه أيمن 2"

يواصل الفنان الشاب "أيمن وتار" تقديم الموسم الثاني من البرنامج الكوميدي الساخر "اشرف يُقدمه ايمن"، والذي يطرح فيه عدد من الموضوعات الغير تقليدية، عن طريق بعض الاسكتشات الكوميدية الساخرة من الاحداث، وفي كل حلقة يستضيف البرنامج أحد النجوم للمشاركة في موضوع الحلقة.

ويُعرض يومياً على "MBCمصر2"، 9:00 مساءً