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معتز الدمرداش يظهر في إعلان إحدى شركات الأدوات المنزلية

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:11 ص
معتز الدمرداش يظهر في إعلان إحدى شركات الأدوات المنزلية
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الفجر الفني
 
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ظهر الإعلامي معتز الدمرداش، في  إعلان إحدى شركات الأدوات المنزلية. 

وأشاد الجمهور بمشاركته الدمرداش، في الإعلان والحضور القوي الذي ظهر خلاله.
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