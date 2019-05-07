معتز الدمرداش يظهر في إعلان إحدى شركات الأدوات المنزلية
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:11 ص
الفجر الفني
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ظهر الإعلامي معتز الدمرداش، في إعلان إحدى شركات الأدوات المنزلية.
وأشاد الجمهور بمشاركته الدمرداش، في الإعلان والحضور القوي الذي ظهر خلاله.
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