عاجل.. لاسارتي يحسم الجدل حول رحيل نجم الأهلي

حسم الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول رحيل موهبة القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ناصر ماهر موهبة القلعة الحمراء الصاعد بقوة برفض رحيله عن الفريق في الموسم المقبل ولو على سبيل الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية تفكير ناصر ماهر فى الرحيل عن القلعة الحمراء، ولكن أبلغ لاسارتي لاعبه ناصر ماهر، بتمسك الأهلى باستمراره.

ويعتمد لاسارتى بشكل أساسى خلال المباريات الأخيرة، على خدمات صالح جمعة فى المركز رقم 10، وتحديدا بعد تراجع مستوى ناصر ماهر.