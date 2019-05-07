مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مروع بالفيوم

لقي 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، أسفل كوبري الطريق الإقليمي، بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، مساء الاثنين، ونقلوا لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.





كانت مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، استقبل "شريف س.ع" (20 عاما، سنورس)، "متوفى"، و14 مصابا آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، أسفل كوبري الطريق الإقليمي، بطريق الفيوم- القاهرة الصحراوي، قبل إفطار اليوم الأول من رمضان، وتوفي اثنان آخران من المصابين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 مواطنين، وإصابة 12 آخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



