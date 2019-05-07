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وزير الخزانة الأمريكي يرفض تسليم التقرير الضريبي الخاص بترامب للكونجرس

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:07 ص
وزير الخزانة الأمريكي يرفض تسليم التقرير الضريبي الخاص بترامب للكونجرس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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 قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين إن الرئيس دونالد ترامب لن يقدم ملفه الضريبي إلى مجلس النواب، الذي به أغلبية من الديمقراطيين المعارضين لترامب، وفقا للوائح الإرشادية من جانب وزارتي العدل والخزانة.

وأضاف منوتشين، في خطاب وجهه لمجلس النواب، إنه اعتمادا على إفادة من وزارة العدل فقد تبين أن طلب اللجنة المختصة بالمجلس يفتقر إلى الأساس التشريعي السليم، وبذلك ووفقا للوائح المعمول بها، فإنه لا يجوز لوزارة الخزانة الكشف عن البيانات الضريبية المطلوبة.

وكانت اللجنة المعنية بالضرائب في المجلس قد استشهدت بقانون يعطي الصلاحية لرئيس اللجنة للحصول على البيانات الضريبية الخاصة بأي فرد أمريكي، ولذلك طلبت التقرير الخاص بترامب عن 6 سنوات مضت وأمهل وزير الخزانة حتى الاثنين 6 مايو للرد.
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