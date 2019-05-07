وزير الثقافة ناعية محسنة توفيق: تاريخ الإبداع الفني فقد إحدى علاماته





نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق التى رحلت عن عالمنا مساء أمس الإثنين 6 مايو عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض وقالت إن تاريخ الإبداع الدرامي العربي فقد إحدى علاماته التى تميزت بالاداء الفنس الصادق.





الفنانة محسنة توفيق ولدت في عام 1939، حصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968 ، تعاونت مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله هى اسكندرية ليه ، العصفور ، الوداع يا بونابرت كما عملت على خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية ومن اهمها ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسية، أم كلثوم وكان اخرها المرسى والبحار" عام 2005 كما كرمها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال فبراير الماضي .