مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة متاحة الآن عبر beIN SPORTS.. مشاهدة Liverpool v Barcelona

يفتح استاد "الأنفيلد" أبوابه اليوم الثلاثاء 7/5/2019 لاستضافة مباراة نارية ستجمع بين فريقي برشلونة الاسباني وليفربول الانجليزي ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة متاحة الآن عبر beIN SPORTS.. مشاهدةLiverpool v Barcelona

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفربول في الكامب نو فقد تقدم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائيته الرائعة في شباك أليسون بيكر.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة متاحة الآن عبر beIN SPORTS.. مشاهدةLiverpool v Barcelona

ويخوض ليفربول مباراته ضد برشلونة على أمل رد اعتباره بعد الخسارة في الكامب نو بثلاثية نظيفة بالمباراة التي شهدت مستوى مميز لنجمنا المصري محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة متاحة الآن عبر beIN SPORTS.. مشاهدةLiverpool v Barcelona

ويدخل الريدز بقيادة يورجن كلوب مباراته ضد البارسا مفتقداً لخدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح مع أنباء بإصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة متاحة الآن عبر beIN SPORTS.. مشاهدةLiverpool v Barcelona

ويفقتد نادي برشلونة أمام الريدز جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

- موعد مباراة ليفربول وبرشلونة:

ويصطدم فريق ليفربول على ملعب أنفيلد مع منافسه برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

- القنوات الناقلة والبث المباشر:

وستذاع مباراة ليفربول مع برشلونة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD وسيتولى كلاً من؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي مهمة التعليق على تلك المواجهة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع برشلونة في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاني ويوتيوب.



