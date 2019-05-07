ولي العهد السعودي يعزي الرئيس الروسي في حادث تحطم طائرة

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر حادثة طائرة الركاب الروسية وما نتج عن ذلك من ضحايا.





وقال ولي العهد : "علمت بنبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من ضحايا ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".





وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية مقتل 41 شخصاً فى حادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطرارى فى مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها فى رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.



