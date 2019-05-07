جوارديولا يكشف عن رسالته لكومباني قبل تسجيل الهدف في شباك ليستر

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإتحاد.

وقال بيب ‏جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة :"لقد أخبرت كومباني، لا تسدد، ولكنه كان ذكيًا بعدم إتباع تعليماتي، وياله من هدف قد سجله".

وأضاف : "‏كومباني يُجسِّد المدافع حقيقي، والحضور الذهني، والشخصية القوية والقيادية، هو أستثنائي".

يذكر أن فينسينت كومباني قد سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد في المباراة، بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.