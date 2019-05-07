علي الحجار يهدي ماسبيرو روائع "الملك لك" في رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:40 ص
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أهدى المطرب علي الحجار، دعاء ٣٠ حلقة بعنوان "الملك لك"، لشبكة الشرق الأوسط، وتُذاع الأدعية يوميًا عقب آذان المغرب مباشرةً، على موجات الشرق الأوسط.
واستعدت الشبكة هذا العام بمجموعة متميزة ومتنوعة، ما بين الدراما الإذاعية والبرامج تلبيةً رغبات مستمعي الشرق الأوسط.
وكان مدحت فهمي رئيس شبكة الشرق الأوسط، قد التقى قبل أيام بالفنان علي الحجار، وأعرب الأخير عن تقديره للإذاعة المصرية، ودورها الهام في الثقافة والفن والتنوير، وأنه سيُهدي الأدعية للإذاعة المصرية بدون مقابل.
وكان مدحت فهمي رئيس شبكة الشرق الأوسط، قد التقى قبل أيام بالفنان علي الحجار، وأعرب الأخير عن تقديره للإذاعة المصرية، ودورها الهام في الثقافة والفن والتنوير، وأنه سيُهدي الأدعية للإذاعة المصرية بدون مقابل.
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