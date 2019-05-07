علي الحجار يهدي ماسبيرو روائع "الملك لك" في رمضان





أهدى المطرب علي الحجار، دعاء ٣٠ حلقة بعنوان "الملك لك"، لشبكة الشرق الأوسط، وتُذاع الأدعية يوميًا عقب آذان المغرب مباشرةً، على موجات الشرق الأوسط.



