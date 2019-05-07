مشاهدات قياسية لإعلان تامر حسني ونانسي عجرم لصالح إحدى شركات الاتصالات
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:34 ص
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شهد الإعلان الذي صوره الفنان تامر حسني مع المطربة اللبنانية روح البهجة والمرح التي جمعت بين الثنائي
كما تميز بظهور خاص للفنان مصطفي هريدي بمشهد أكثر من رائع عقب استرجاع حسني لذكرياته معه في أحد مشاهد فيلم عمر وسلمي.
وتخطت نسبة مشاهدة الإعلان حتي الآن المليون الأول وذلك عقب طرحه بساعات قليلة.
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