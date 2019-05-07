بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي "النهار" و"النهار دراما" في رمضان





بدأت قنوات النهار فى اذاعة الخريطة البرامجية الرمضانية على ثلاث قنوات بدء من اليوم الاحد، حيث اذيع مسلسل " الزوجة 18 " للنجم حسن الرداد فى الثامنة مساءً ، وفى العاشرة مساءً تطل النجمة غادة عبد الرازق بمسلسل " حكايات مرة " وأحمد صفوت وعاديدة رياض.

وفى الحادية عشر مسلسل النجمة فيفى عبده " مملكة الغجر " مع النجمة حورية فرغلى وسامح الصريطى، وفى منتصف الليل مسلسل " السهام المارقة " الذى يذاع حصرياُ عبر شاشة قنوات النهار بطولة شيرى عادل وشريف سلامة.