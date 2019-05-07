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بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي "النهار" و"النهار دراما" في رمضان

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:26 ص
بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي النهار والنهار دراما في رمضان
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الفجر الفني
 
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بدأت قنوات النهار فى اذاعة الخريطة البرامجية الرمضانية على ثلاث قنوات بدء من اليوم الاحد، حيث اذيع مسلسل " الزوجة 18 " للنجم حسن الرداد فى الثامنة مساءً ، وفى العاشرة مساءً تطل النجمة غادة عبد الرازق  بمسلسل " حكايات مرة "  وأحمد صفوت وعاديدة رياض.

 

 وفى الحادية عشر مسلسل النجمة فيفى عبده " مملكة الغجر " مع النجمة حورية فرغلى وسامح الصريطى، وفى منتصف الليل  مسلسل " السهام المارقة " الذى يذاع حصرياُ عبر شاشة قنوات النهار بطولة  شيرى عادل وشريف سلامة.

بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي "النهار" و"النهار دراما" في رمضان
بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي "النهار" و"النهار دراما" في رمضان
بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي "النهار" و"النهار دراما" في رمضان
بوسترات مواعيد مسلسلات قناتي "النهار" و"النهار دراما" في رمضان
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