ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهوره في أحد مشاهد "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:18 ص
تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهوره في أحد مشاهد ولد الغلابة لـ أحمد السقا (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور بالظهور في أحد مشاهد مسلسل "ولد الغلابة" للنجـم أحمد السقا. 

يذكر أن الفنان أحمد السقا ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل هاشتاج أحمد السقا في المركز السابع ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات شيوعًا عبر الموقع.


ويأتي ذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ولد الغلابة" الذي يشارك في بطولته مي عمر وإنجي المقدم ويخرجه محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا