تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهوره في أحد مشاهد "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا (فيديو)
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:18 ص
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فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور بالظهور في أحد مشاهد مسلسل "ولد الغلابة" للنجـم أحمد السقا.
يذكر أن الفنان أحمد السقا ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل هاشتاج أحمد السقا في المركز السابع ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات شيوعًا عبر الموقع.
ويأتي ذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ولد الغلابة" الذي يشارك في بطولته مي عمر وإنجي المقدم ويخرجه محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة.
ويأتي ذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ولد الغلابة" الذي يشارك في بطولته مي عمر وإنجي المقدم ويخرجه محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة.
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