11 فنانا يظهرون مع عمرو دياب في إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات

ظهر 11 فنانًا في إعلان الفنان عمرو دياب الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات وهم ودينا الشربيني وعزت أبو عوف ومنة شلبي وأحمد فهمي وحسن الشافعي وسوسن بدر وغادة عادل وأشرف عبد الباقي وريهام عبد الغفور وأحمد مالك.





وسيطرت حالة من الحب والحنين واسترجاع الذكريات، كونها الهضبة عمرو دياب في ، من خلال إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات المحمول في مصر.





فجاءت فكرة الإعلان من خلال كليب غنائي للهضبة يستعيد من خلاله ذكرياته مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، وفرحته باجتماعه بهم، في دعوة منه بالحفاظ علر العلاقات الاجتماعية، ونشر حالة الود بين الأصدقاء والأقارب.



