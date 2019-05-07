11 فنانا يظهرون مع عمرو دياب في إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات
ظهر 11 فنانًا في إعلان الفنان عمرو دياب الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات وهم ودينا الشربيني وعزت أبو عوف ومنة شلبي وأحمد فهمي وحسن الشافعي وسوسن بدر وغادة عادل وأشرف عبد الباقي وريهام عبد الغفور وأحمد مالك.
وسيطرت حالة من الحب والحنين واسترجاع الذكريات، كونها الهضبة عمرو دياب في أول أيام رمضان، من خلال إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات المحمول في مصر.
فجاءت فكرة الإعلان من خلال كليب غنائي للهضبة يستعيد من خلاله ذكرياته مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، وفرحته باجتماعه بهم، في دعوة منه بالحفاظ علر العلاقات الاجتماعية، ونشر حالة الود بين الأصدقاء والأقارب.
وسرعان ماتلقت الصفحة الرسمية للهضبة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ألاف من التعليقات فور نشر الاعلان من خلالها، من قبل محبيه للتعبير عن إعجابهم بالفكرة، مؤكدين أن الهضبة استطاع أن يخلق حالة نفسية مختلفة في أول أيام الشهر الفضيل، وصلت ببعضهم إلى حد البكاء.