ليكيب: رينار سيتولى تدريب أحد الأندية المصرية بعد كأس الأمم الأفريقية 2019

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، سيتولى تدريب أحد الأندية المصرية بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.





صحيفة ليكيب الفرنسية، أكدت في تقرير لها، أن برونو جينيسيو المدير الفني لنادي ليون الفرنسي، سيتوجه إلى المغرب بعد نهاية الموسم الجاري من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم.





وأوضحت الصحيفة أن رحيل المدرب الفرنسي إلى المغرب، يعني بدوره انتهاء فترة تواجد رينار مع أسود الأطلسي بمجرد انتهاء منافسات كأس الأمم التي تقام في مصر.





وقالت الصحيفة في تقريرها: "وفقًا لمصادر خاصة بنا، فإن رينار سيتولى تدريب أحد الأندية المصرية بعد كأس أمم أفريقيا".





ولم تعلن الصحيفة عن اسم النادي الذي سيتولى رينار تدريبه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عدة عن إمكانية رحيل أيًا من المدربين الأجانب في مصر خلال الفترة المقبلة.



