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وكيل أوقاف الفيوم لـ"الفجر": 210 محاضرة ولقاء بمدارس الدعوة العلمية بالمساجد خلال رمضان 2019

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:25 ص
وكيل أوقاف الفيوم لـالفجر: 210 محاضرة ولقاء بمدارس الدعوة العلمية بالمساجد خلال رمضان 2019
محررة الفجر ووكيل أوقاف الفيوم
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ريهام على
 
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قال الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن مديرية الأوقاف استعدت في شهر رمضان المبارك، بأنشطة متعددة كي تخدم المسلمين، حيث ستوفر لهم وجبة روحية دسمة.

وأكد أبو حبيب لـ"ألفجر"، أن المديرية ستنظم 49 ملتقى فكريا بسائر أنحاء المحافظة بالقرى والمركز بالمساجد الكبرى، فضلًا عن إلقاء الأئمة محاضرات خلال القوافل الدعوية المختلفة والدروس الدينية بالمساجد وعددها 1742 قافلة ودرسًا، والمحاضرات بالمدارس العلمية وعددها 210 خلال الشهر الكريم.

وأوضح أنه في إطار الاستعداد للمناسبات الدينية والقومية خلال هذا الشهر الكريم فسوف يتم تنظيم احتفالات دينية وقومية عدة وهي "استطلاع الرؤية – ذكرى الهاشر من رمضان السادس من اكتوبر – الاحتفال بذكرى غزوة بدر – الاحتفال بفتح مكة – الاحتفال بليلة القدر 26".

وأشار إلى أن المديرية استعدت كذلك لاحياء سنة الاعتكاف خلال الـ10 أيام الآواخر من شهر رمضان، حيث أعدت 186 مسجدًا على مستوى المحافظة للاعتكاف، ونظرا لأن رمضان هو شهر القرآن فأعدت المديرية 23 مقرأة على مستوى المحافظة و40 مدرسة قرانية، حيث يتلو الآئمة القران الكريم من خلال المقارئ والمدارس ويعلمون الحضور، فضلًا عن إعداد مكتبات عامة بالمساجد وعددها 12 مكتبة للقراءة والاطلاع، كما تجهز المديرية 168 ساحة استعدادا لأداء صلاة العيد عقب انتهاء شهر رمضان المبارك على مستوى المحافظة.
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