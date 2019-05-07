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زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل غينيا الجديدة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:37 ص
زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل غينيا الجديدة
زلزال - صورة أرشيفية
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أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالا بقوّة 7.2 درجات ضرب الثلاثاء بابوازيا - غينيا الجديدة، الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ والتي تشهد بالتالي هزّات أرضية متكرّرة.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع، صباح الثلاثاء في الساعة 07,19 (الإثنين في الساعة 21,19 ت غ)، محدّدا مركزه على بعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي وعلى عمق 126 كلم، مستبعدا أي خطر لحدوث أمواج مدّ عال (تسونامي) من جرّائه.

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