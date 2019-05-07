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غادة عبد الرازق: الخيانة سبب طلاقي 3 مرات.. وهذا الرجل الوحيد الذي خسرته

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:57 ص
غادة عبد الرازق: الخيانة سبب طلاقي 3 مرات.. وهذا الرجل الوحيد الذي خسرته
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مريم الشريف
 
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كدت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها تعرضت للخيانة من أزواجها أكثر من مرة وهذا سبب طلاقها ثلاث مرات، لافتة إلى أنه ليس كل الرجال خائنين.


وأضافت "عبد الرازق" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على القاهرة والناس، أن أزواجها السابقين هم الذين خسروها، حيث أنها لم تخسر أحد سوة والد ابنتها روتانا، خاصة أنه رجل محترم، وهذا سبب استمرار علاقتها الطيبة به حتى الآن.


وأوضحت أنها وزوجها السابق محمود فوده، عشرة من زمن طويل حوالى 18 سنة، وكلاهما كانا سعداء مع الآخر، مضيفة أنهما تركوا بعض حتى لا يخسروا علاقة الصداقة بينهما.


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