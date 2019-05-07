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شاهد.. آخر ظهور لمحسنة توفيق قبل وفاتها (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:15 ص
شاهد.. آخر ظهور لمحسنة توفيق قبل وفاتها (فيديو)
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توفت منذ قليل الفنانة القديرة محسنة توفيق، داخل منزلها بمنزلها عن عمر ناهز 80 عامًا.

وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي نبأ الوفاة حيث أوضح أن الفنانة القديرة توفت منذ قليل بمنزلها.

وأشار إلى أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفسية.

كان آخر ظهور لمحسنة توفيق خلال، تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان.

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