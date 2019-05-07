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كومباني يفجر مفاجأة مدوية بعد تسجيله الهدف القاتل أمام ليستر

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:10 ص
كومباني يفجر مفاجأة مدوية بعد تسجيله الهدف القاتل أمام ليستر
فنسنت كومباني
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منى العوضي
 
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أكد فنسنت كومباني صخرة دفاع نادي مانشستر سيتي، أنه شعر بالغضب عند تسديد كرة الهدف الذي سجله في شباك ليستر سيتي بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، وانتهت بفوز السيتي بهدف نظيف.

 

وقال كومباني في تصريحاته عقب نهاية المباراة مع قناة "سكاي سبورت": "انزعجت من سماع الجميع يقولون 'لا تسدد!'".

 

وتابع: "لم أحقق الكثير طوال مسيرتي حتى يأتي لاعبون صغار ليخبروني بما يجب وما لا يجب فعله".

 

وأضاف: "كان الهدف نتيجةً لبعض الإحباط لأن الجميع كان يقول 'لا تسدد! لا تسدد!'، كان بإمكاني سماع ذلك بوضوح وهذا الأمر أزعجني".

 

وفاز نادي مانشستر سيتي على ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

 

وجاء هدف السيتي الوحيد في شباك ليستر سيتي عن طريق المدافع الصلب فينسنت كومباني بعد تسديدة صاروخية بالدقيقة 70 من عمر المباراة.

 

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