الإقبال على الفوانيس عرض مستمر بالفيوم.. وتاجر: لدينا 6 مصانع في مصر جودتها عالية وأسعارها تبدأ من 25 جنيها (فيديو وصور)

فانوس رمضان أحد أهم وأشهر رموز شهر رمضان الكريم، وهو أحد معالم زينة ومظاهر الاحتفال بقدوم الشهر المبارك عند الاطفال والكبار، ويرجع أصل فانوس رمضان الى بداية الإسلام والذى كان يستخدم كوسيلة إنارة يهتدي بها المسلمون عند ذهابهم إلى المساجد في الليل، وأصل كلمة فانوس تعود إلى اللغة الإغريقية التي تعني إحدى وسائل الإضاءة.ويظل فانوس رمضان عادة توارثها المصريون على مر العصور، لتكون أحد مظاهر شهر رمضان فى العالم الإسلامى، وهو جزءا لا يتجزأ من احتفالات ليالى رمضان، وتعد القاهرة من أهم المدن الإسلامية التى تزدهر فيها هذه الصناعة، وهناك مناطق معينة مثل منطقة تحت الربع القريبة من حى الأزهر، والغورية، ومنطقة بركة الفيل بالسيدة زينب، من أهم المناطق التى تخصصت فى صناعة الفوانيس المصنوعة من الزجاح بجميع انواعها واشكالها.وصناعة الفوانيس ليست صناعة موسمية، ولكنها مستمرة طوال العام حيث يتفنن صناعها فى ابتكار أشكال ونماذج مختلفة، وتخزينها ليتم عرضها للبيع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الذى يعد موسم رواج هذه الصناعة.ومع قدوم رمضان لا يخلو بيت مصرى من فانوس رمضان ليعبر به الاطفال عن فرحتهم به ويجوبون به شوارع القرية او المدينة التى يقطنون بها مرددين: "حلّو يا حلو.. رمضان كريم يا حلو.. وحوي يا وحوي" رحت يا شعبان.. جيت يارمضان وكمان حلو..التقت "الفجر" مع أحد تجار الفوانيس والفضة والبازات والذي أكد أنه لأول مرة ينتشر فى شوارع محافظ الفيوم الفوانيس المحلية الصنع فى عام 2019 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الضرائب على المنتج المستورد، وجاء هذا القرار من القرارات الصائبة لكى تساعد على تشغل الشباب المصرى ونقوم السنادى بالتصنيع في بلدنا، ليعود مرة اخرى الفانوس الاسلامى ذو الطابع الجميل.وقال محمد عطا، أحد تجار الفوانيس والفضة بالفيوم: أعمل في هذا المجال منذ 15 عامًا، مؤكدًا أن هناك حوالي 6 مصانع لصناعة الفوانيس لمنافسة الصناعة الصينية والتي لا تقل شيئا في جودتها، حيث شهدت الصناعة المصرية في الأعوام الأخيرة تطويرا للأفضل في هذه الصناعة لمشاركة الشباب والأيدي العاملة وظهور جيل جديد من الشباب يجيد الحرف والصناعة والابتكار.وأشار إلى أنه يشتري الفوانيس من السيدة زينب، كونها صناعة مصرية بسيطة وعودة أنواع من أشكال الفوانيس بالسنوات الماضية للسوق المحلي مرة أخري مثل الصاج وابو شمعة أهم ما يقبل عليه المواطنين، وأيضا فانوس محمد صلاح وابتكارات وتحديثات جديدة مثل صورة الشخص داخل الفانوس، مؤكدا بأن الأكثر مبيعا الصاج بين المواطنين،واصفا بأنه للغلابة والبسطاء من محدودي الدخل.وأكد أن هناك إقبالَا من المواطنين على الشراء، لافتا إلى أن الأسعار تبدأ من سعر 25 جنيها حتى 300 جنيه و750 جنيهًا لفانوس الفنادق والعمارات، والتي تعادل نفس أسعار العام الماضي ولا يوجد زيادة بها، أما عن تشغيل مصانع الفوانيس التى كانت ان تغلق فهي خطوة جيدة لانتعاش السوق المحلي عليها وعرضها أمام المواطن المصري لتشجيعها وشرائها ولعدم انقراد تصنيع الفانوس المصرى ذو الطابع الخاص بطقوس شهر رمضان.