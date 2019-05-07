"الإفتاء" توضح الوقت المناسب للإفطار في رمضان





وتابع "عمران"، خلال فيديو مذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الإفطار مع سماع صوت أذان المغرب هو أكثر التوقيتات صحة للإفطار، لأنه الوقت الأكثر تمكينًا من تحقق غروب الشمس، مشيرًا إلى أن التعجيل بالإفطار الذي حث عليه الرسول، يعني الافطار حال غروب الشمس، وليس بعده أو قبله.

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الصائم يُصرح له بالإفطار حال تحقق غروب الشمس، وهو الوقت الذي يؤذن فيه المغرب، لافتَا إلى أن الأذان، أو توقيت الغروب الموجود في النتيجة، أو مدفع الأفطار، كلها عبارة عن علامات للإفطار.