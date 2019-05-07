موعد مباراة ليفربول ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، منافسه فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7 مايو في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول في المباراة، وذلك بعد إصابته في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، واصطدامه بشكل قوي مع حارس مرمى المنافس، واستبداله أثناء اللقاء، مما سيحتاج إلى راحته لمدة أسبوع على الأقل.

ومن المتوقع أن يعوض السويسري شاكيري غياب صلاح عن ليفربول في هذة المباراة، حيث سيدفع به يورجن كلوب مدرب الريدز منذ بداية اللقاء على الجهة اليمنى بديلا للمصري، وسوف يبدأ أيضا اوريجي بديلا للبرازيلي فيرمينهو في مركز المهاجم الصريح، بعد إنتهاء موسم روبرتو مع الفريق بسبب الإصابة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق برشلونة الإسباني، ضد فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.