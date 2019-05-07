تشييع جثمان الراحلة محسنة توفيق ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية





توفت منذ قليل الفنانة القديرة محسنة توفيق، داخل منزلها بمنزلها عن عمر ناهز 80 عامًا.





وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي نبأ الوفاة حيث أوضح أن الفنانة القديرة توفت منذ قليل بمنزلها.





وأشار إلى أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفسية.



