"حاول التحرش بنجلته".. تفاصيل جديدة عن المتهم بقتل زوجته في القليوبية

كشفت تحريات المباحث، في واقعة قتل زوج لزوجته ومحاولة ذبح شقيقه في قرية بلتان بمركز طوخ، أن المتهم حاول التحرش بابنته قبل 10 أيام من الواقعة، بجانب مداومته التطاول على زوجته بالسب والشتم، ما اضطرها إلى شكوته إلى شقيقه، الذي طرده من المنزل.





وذكرت التحريات، أن الخلافات الأسرية تجددت، اليوم، عندما حاول المتهم العودة إلى لمنزل، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها المتهم بسلاح أبيض "سكين"، أعده سلفا، على زوجته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل الأولى وإصابة المشار الثاني.





تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، إخطارا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "محمد.ع.ا"، صاحب معرض سيراميك مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وجرح قطعي في الذقن ونزيف داخلي، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه، و"ثريا.ع.ا"، عاملة بسنترال (زوجة شقيق الأول)، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة من الخلف، وتوفيت فور وصولها.





أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، بالانتقال والفحص، وتبين أن مرتكب الواقعة المدعو "إبراهيم.ع.ا"، عاطل ومقيم ذات الناحية "شقيق الأول وزوج الثانية"، إثر وجود خلافات بسبب قيام المتهم بمحاولة التحرش بنجلته ومداومة التطاول على زوجته بالسب والشتم.





تمكن العقيد حسني نصار، مفتش مباحث القليوبية، من ضبط المتهم، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم "سكين" والتحفظ عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأيد مضمون ما أسفر عنه الفحص.





في وقت لاحق وعقب نقل المصاب والمتوفية إلى مستشفى بنها الجامعي، وبرفقتهما بعض من عائلتها والجيران، "عبدالله.ر.م"، عامل، و"محمد.ج.ا"، عامل بمحل، و"أيمن.ص.م"، جار المصاب، و"دسوقي.ع.ا"، شقيق المصاب والمتهم "علي.ا.ع"، ابن القتيلة، وعلمهم بوفاة الثانية واحتياج الأول للدخول لإحدى غرف العناية المركزة وعدم تواجد أماكن شاغرة له، أحدثوا حالة من الهياج داخل المستشفى وكسروا لوحين زجاجيين باستقبال المستشفى.





وأسفر التعدي عن إصابة "و.م.أ"، طبيب عناية مركزة بالمستشفى (جرح قطعي بالركبة اليسرى)، وتمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10941 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019.



