عاجل.. وفاة الفنانة محسنة توفيق
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:54 ص
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توفت منذ قليل الفنانة القديرة محسنة توفيق، داخل منزلها بمنزلها عن عمر ناهز 80 عامًا.
وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي نبأ الوفاة حيث أوضح أن الفنانة القديرة توفيت منذ قليل بمنزلها.
وأشار إلى أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفسية.
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