استشاري علاج سمنة توضح الإفطار والسحور المثاليين في رمضان (فيديو)





وتابعت "راداميس"، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الصائم عليه أن يفطر بتناول 3 تمرات مع كوب لبن منزوع الدسم، وبعد ذلك يتناول طبق من السلطة والشوربة، لأنها تعطي كميه كبير من الطاقة، وتمنع من الأكل بشكل كبير وقت الفطار.

قالت الدكتورة منى راداميس، استشاري علاج السمنة، إن نوع الطعام هو من يحدد مدى عطش أو جوع الصائم من عدمه، لافتة إلى أن الصائم عليه أن يتناول ماء كثيرًا من وقت للآخر وقت الفطار، لكي يعوض نقص الماء أثناء صومه.ولفتت إلى أن تناول البروتين الحيواني في وجبة الفطار هام للغاية، ومن لا يأكل اللحمة أفضل وجبه له تناول الكشري