جائزة لأفضل عمل درامي يلتزم بالقيم والتقاليد المصرية في رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:48 ص
ميسون أبو الحسن
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية، خلال شهر رمضان، ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية، والتي سيعلن عن تفاصيلها قريبًا، مؤكدًا حرصه على حرية الإبداع، مع الالتزام بالقيم المصرية.
وكان كشف المجلس في بيان له، عن رصد لجنة الدراما مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين، منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات.
وقال المجلس إن المخالفات تنوعت ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.
وحذر المجلس في بيانه، المنتجين، من الاستمرار في هذا النسق، مشددًا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها؛ وذلك للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.
كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه، وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس، وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.
وكان المجلس قد تلقى خطابًا من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الإعلامي، خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.
وكان كشف المجلس في بيان له، عن رصد لجنة الدراما مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين، منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات.
وقال المجلس إن المخالفات تنوعت ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.
وحذر المجلس في بيانه، المنتجين، من الاستمرار في هذا النسق، مشددًا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها؛ وذلك للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.
كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه، وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس، وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.
وكان المجلس قد تلقى خطابًا من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الإعلامي، خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.
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