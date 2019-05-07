مباحث القاهرة توقع بسيدة أثناء خطفها لطفل بالزيتون

تمكنت مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط سيدة، تخصصت في خطف الأطفال، لبيعهم واستخدامهم في أعمال التسول، وتم إبلاغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.





كانت بداية الواقعة عندما استغاث أحد الأهالى بالمقدم محمد أبو العطا رئيس مباحث القسم من المدعو "أحمد.م"، موظف، ومقيم بدائرة القسم، مفاده، قيام سيدة بمراقبة نجله الصغير، والمشي خلفه باستمرار على مدار عدة أيام، واشتباه في كونها تخطط لاختطافه، وعلى الفور تم إجراء تحريات مكثفة وتتبع خط سيرة السيدة.



