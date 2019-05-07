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مباحث القاهرة توقع بسيدة أثناء خطفها لطفل بالزيتون

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:44 ص
مباحث القاهرة توقع بسيدة أثناء خطفها لطفل بالزيتون
اللواء محمد منصور
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سليم الهواري
 
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تمكنت مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط سيدة، تخصصت في خطف الأطفال، لبيعهم واستخدامهم في أعمال التسول، وتم إبلاغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

كانت بداية الواقعة عندما استغاث أحد الأهالى  بالمقدم محمد أبو العطا رئيس مباحث القسم من المدعو "أحمد.م"، موظف، ومقيم بدائرة القسم، مفاده، قيام سيدة بمراقبة نجله الصغير، والمشي خلفه باستمرار على مدار عدة أيام، واشتباه في كونها تخطط لاختطافه، وعلى الفور تم إجراء تحريات مكثفة وتتبع خط سيرة السيدة.

وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث القسم، بمتابعة خط سير السيدة قامت بمحاولة خطف نجل المبلغ، وقامت القوة الأمنية بالقاء القبض عليها، وبالكشف عليها، تبين انها تدعي "م.ح"، 35 سنة، ومقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة, ذلك قبل إعترافها بارتكاب الواقعة وقيامها بخطف الأطفال لاستخدامهم في أعمال التسول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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