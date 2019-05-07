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نجم الأهلي السابق: لاسارتي يسير بخطى ثابتة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:46 ص
نجم الأهلي السابق: لاسارتي يسير بخطى ثابتة
مارتن لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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يرى أحمد عادل الظهير الأيمن السابق بالأهلي، أن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، يسير بخطى ثابتة مع أبناء مختار التتش الفترة الأخيرة.

 

قال عادل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن لاسارتي يحقق الهدف الذي يسعى له الأهلي وهو صدارة الدوري سعيًا للفوز به، مشيرًا إلى أن مباراة صن داونز في جنوب أفريقيا هي الأسوأ للمدير الفني الأورجوياني مع الأهلي.

 

وواصل أن طموح جمهور الأهلي هو فوز الفريق بأي بطولة يشارك فيها، مشيرًا إلى أن بطولة الدوري هي الأهم للفريق الأحمر حاليًا.

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