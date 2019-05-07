غادة عبد الرازق: شكلي مقبول.. وهيفاء وهبي أجمل مني







وأضافت "عبد الرازق" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على القاهرة والناس، أن المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أجمل منها، موضحة أن تصريحها من قبل بأنها أجمل من هيفاء، كان بسبب مشكلة وقعت بينهما في الماضي معها، حيث فضلت الرد عليها بهذه الطريقة.





وتابعت قائلة: "هيفاء حلوة بسم الله ما شاء الله عليها"، كما كشفت عن كونها كانت مغرورة فى صغرها، وبخاصة فى سن المراهقة.



وعلى جانب آخر، عبرت عن أمنيتها فى أن تكف عن الخوف، الذى أصبح مرضها، وهذا خطأ، مشيرة إلى أنها لابد أن تتكل على الله تعالى.





قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها ترى نفسها مقبولة الشكل وليست جميلة، مضيفة: "فى ناس أجمل مني بالتأكيد"