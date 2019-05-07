غادة عبد الرازق: هذه علاقتي بالسوشيال ميديا







وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أنها لم تعد مثل الماضي في تفاعلها مع الجمهور عبر السوشيال ميديا.

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فأحيانًا تكون مواقع التواصل الاجتماعي نافعة وأحيانًا أخرى ضارة، لذلك فضلت الابتعاد عنها.