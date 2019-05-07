عاجل.. تصريح صادم من نجم الأهلي قبل مباراة سموحة

تحدث عمرو بركات، لاعب سموحة، عن الاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري المصري، يوم السبت المقبل.

وقال بركات خلال تصريحاته ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيكون هناك معسكر لمواجهة الأهلي قبل موعده بيومين، لكن لا أعلم موعد المباريات المقبلة".

وأكمل: "الاستعداد للأهلي سيكون بشكل طبيعي، سأقوم بالتدريبات وأنضم للمعسكر فقط".