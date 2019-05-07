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عاجل.. تصريح صادم من نجم الأهلي قبل مباراة سموحة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:34 ص
عاجل.. تصريح صادم من نجم الأهلي قبل مباراة سموحة
الاهلي وسموحة
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الفجر الرياضي
 
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تحدث عمرو بركات، لاعب سموحة، عن الاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري المصري، يوم السبت المقبل.

 

وقال بركات خلال تصريحاته ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيكون هناك معسكر لمواجهة الأهلي قبل موعده بيومين، لكن لا أعلم موعد المباريات المقبلة".

 

وأكمل: "الاستعداد للأهلي سيكون بشكل طبيعي، سأقوم بالتدريبات وأنضم للمعسكر فقط".

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