عاجل.. تصريح صادم من نجم الأهلي قبل مباراة سموحة
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:34 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تحدث عمرو بركات، لاعب سموحة، عن الاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري المصري، يوم السبت المقبل.
وقال بركات خلال تصريحاته ببرنامج الماتش
الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيكون هناك معسكر لمواجهة
الأهلي قبل موعده بيومين، لكن لا أعلم موعد المباريات المقبلة".
وأكمل: "الاستعداد للأهلي سيكون بشكل طبيعي، سأقوم بالتدريبات وأنضم للمعسكر فقط".
Advertisements
المزيد عن: عمرو بركات سموحة رياضة تصريح الاخبار الرياضية اخبار الرياضة