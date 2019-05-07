المسلسل الخليجي "عذراء" ضمن Trending جوجل السعودية





دحل المسلسل الخليجي "عذراء" ضمن قائمة Trending جوجل السعودية، بفضل المشاهدات الضخمة التي سجلها في الحلقة الأولى لعرضه عبر قناة "إم بي سي".









كانت الفنانة الخليجية شجون الهاجري، كشفت تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عذراء" المرتقب عرضه في السباق الرمضاني الحالي.





وقالت في تصريحات خاصة لقناة "إم بي سي " إن المسلسل درامي بحت يتحدث عن الإهمال الأسري وكيفية تأثيره على الطفل.

وأوضحت إنه يتحدث كذلك عن السجينات ويتطرق إلى كم المعاناة التي يتعرض لها، لافتة إلى أن القصة من وحي الخيال.

وأشارت إلى أم المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والخليح وهو من إخراج محمد القفاص