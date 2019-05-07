أبرز أخبار التوك شو الاثنين 6-5-2019
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:32 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
حسام موافي: الرسول لم يفسر القرآن الكريم لهذا السبب (فيديو)
وتابع "موافي"، أن الرسول كان لديه الإمكانية لتفسير القرآن الكريم، وهذا أمر كان سهلًا عليه، لكنه لم يقوم بذلك، لكي يفسر بشكل مختلف من جيل للآخر، معقبًا: "القرآن سيظل معجزة ليوم الدين".
"الأرصاد" تحذر: الطقس شديد الحرارة ثاني أيام رمضان على هذه المناطق
وأضاف البيان أن درة الحرارة ستكون شديدة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
دينا: خيرت الشاطر منعني من الرقص
كشفت الفنانة دينا، تفاصيل واقعة منعها من الرقص في أحد الأفراح بأمر من الإخواني خيرت الشاطر، قائلة: "الفرح كان شغال وجه معاد فقرتي وفي شخصية دخلت الفرح ومنعوني أرقص".
مفتي الجمهورية يكشف حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته (فيديو)
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، قائلًا إن الإنسان جدير به أن يحافظ على صلاة التراويح، ولكن إذا كان هناك عذرًا يمنعه من القيام بهذه الصلاة أو تركها فإنه يستحب له أن يقضي هذه الصلاة حتى لو فات وقتها.
أحمد موسى: أردوغان ألقى القبض على 40 مشرفا بانتخابات إسطنبول
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغط على المجلس الأعلى للانتخابات وأصدر قرارًا بإعادة انتخابات إسطنبول كونها أهم المدن في تركيا، موضحًا أن "أردوغان" ألقى القبض على 40 مشرف على انتخابات إسطنبول بعد أن خسر حزبه المدينة.
أبرزها مضاعفة الإعانات الشهرية.. تعرف على جهود بيت الزكاة والصدقات برمضان
قالت مروة فخري، مدير المكتب الفني لبيت الزكاة والصدقات إن فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اصدر قرارا بمضاعفة الإعانات الشهرية التي تصرف للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
حسام موافي: الرسول لم يفسر القرآن الكريم لهذا السبب (فيديو)
وتابع "موافي"، أن الرسول كان لديه الإمكانية لتفسير القرآن الكريم، وهذا أمر كان سهلًا عليه، لكنه لم يقوم بذلك، لكي يفسر بشكل مختلف من جيل للآخر، معقبًا: "القرآن سيظل معجزة ليوم الدين".
"الأرصاد" تحذر: الطقس شديد الحرارة ثاني أيام رمضان على هذه المناطق
وأضاف البيان أن درة الحرارة ستكون شديدة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
دينا: خيرت الشاطر منعني من الرقص
كشفت الفنانة دينا، تفاصيل واقعة منعها من الرقص في أحد الأفراح بأمر من الإخواني خيرت الشاطر، قائلة: "الفرح كان شغال وجه معاد فقرتي وفي شخصية دخلت الفرح ومنعوني أرقص".
مفتي الجمهورية يكشف حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته (فيديو)
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، قائلًا إن الإنسان جدير به أن يحافظ على صلاة التراويح، ولكن إذا كان هناك عذرًا يمنعه من القيام بهذه الصلاة أو تركها فإنه يستحب له أن يقضي هذه الصلاة حتى لو فات وقتها.
أحمد موسى: أردوغان ألقى القبض على 40 مشرفا بانتخابات إسطنبول
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغط على المجلس الأعلى للانتخابات وأصدر قرارًا بإعادة انتخابات إسطنبول كونها أهم المدن في تركيا، موضحًا أن "أردوغان" ألقى القبض على 40 مشرف على انتخابات إسطنبول بعد أن خسر حزبه المدينة.
أبرزها مضاعفة الإعانات الشهرية.. تعرف على جهود بيت الزكاة والصدقات برمضان
قالت مروة فخري، مدير المكتب الفني لبيت الزكاة والصدقات إن فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اصدر قرارا بمضاعفة الإعانات الشهرية التي تصرف للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.
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