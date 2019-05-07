جوارديولا يكتب تاريخا جديدا مع مانشستر سيتي في البريميرليج

خطف فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا ضد فريق ليستر سيتي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا أول فريق يحقق الفوز أمام جميع خصومه الـ 19 في موسمين متتاليين خلال تاريخ البريميرليج.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة، ويحتاج إلى الفوز أمام برايتون بالجولة الأخيرة لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.