نجم لشبونة البرتغالي يقترب من مانشستر سيتي

كشف جانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير، أن برونو فيرنانديز لاعب وسط لشبونة البرتغالي سوف ينتقل إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "دي مارزيو" إن فرنانديز قد جذب انتباه مسؤولي مانشستر سيتي بعد لعب موسم رائع بقميص لشبونة وتأكد انتقال اللاعب بعد اقتناع ناديه بالعرض المالي الذي قدمه السيتي وهو 55 مليون يورو.

ولعب فرنانديز بقميص لشبونة هذا الموسم 50 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 31 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة وينتظر أن يكون اللاعب بديلاً لفرناندينيو في خط وسط السيتي.

وكان برونو فرنانديز قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة من سامبدوريا في صيف عام 2017 مقابل 8.5 مليون بالإضافة إلى 500 ألف مكافآت، وعلاوة على ذلك ضمان 10٪ على إعادة البيع في المستقبل.