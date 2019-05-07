ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم لشبونة البرتغالي يقترب من مانشستر سيتي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:27 ص
نجم لشبونة البرتغالي يقترب من مانشستر سيتي
برونو فيرنانديز
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

كشف جانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير، أن برونو فيرنانديز لاعب وسط لشبونة البرتغالي سوف ينتقل إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال "دي مارزيو" إن فرنانديز قد جذب انتباه مسؤولي مانشستر سيتي بعد لعب موسم رائع بقميص لشبونة وتأكد انتقال اللاعب بعد اقتناع ناديه بالعرض المالي الذي قدمه السيتي وهو 55 مليون يورو.

 

ولعب فرنانديز بقميص لشبونة هذا الموسم 50 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 31 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة وينتظر أن يكون اللاعب بديلاً لفرناندينيو في خط وسط السيتي.

 

وكان برونو فرنانديز قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة من سامبدوريا في صيف عام 2017 مقابل 8.5 مليون بالإضافة إلى 500 ألف مكافآت، وعلاوة على ذلك ضمان 10٪ على إعادة البيع في المستقبل.

 

Advertisements
المزيد عن: مانشستر سيتي لشبونة رياضة برونو فيرنانديز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا