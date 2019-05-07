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التسديدة الأولى منذ 2013.. كومباني يفجر مرمى ليستر سيتي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:21 ص
التسديدة الأولى منذ 2013.. كومباني يفجر مرمى ليستر سيتي
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل كومباني هدف مانشستر سيتي الوحيد عن طريق تسديدة صاروخية، حيث جاء هذا الهدف من تسديدته الأولى من خارج منطقة الجزاء منذ عام 2013.

 

واقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 95 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

 

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